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Тюменская область вошла в число драйверов нацпроекта "Здравоохранение" 

Общество, 16:20 27 февраля 2024

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Тюменская область вошла в число драйверов национального проекта "Здравоохранение" среди Уральского и Сибирского федеральных округов. Регион выполняет и перевыполняет необходимые показатели, а также делится своим опытом с другими субъектами Российской Федерации.

Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты России Галина Изотова на круглом столе "Здравоохранение и образование – ключевые национальные приоритеты страны и основа повышения благополучия граждан" в Тюмени 27 февраля.

Также, по ее словам, в драйверах – Ханты-Мансийский автономный округ и Красноярский край.

"Целевые параметры развития должны соответствовать возросшим возможностям и более высоким запросам нашего общества. При этом ключевым приоритетом должно оставаться сбережение российского народа. Счетная палата уделяет приоритетное внимание реализации национальных проектов. Все предложения, которые сегодня здесь прозвучат, мы обязательно возьмем в работу и будем с вами на связи", – подчеркнула она.

Отметим, в круглом столе принимают участие представители Миндзрава и Минпросвещения России, губернатор Тюменской области Александр Моор, полпред Владимир Якушев, представители Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другие.

Виктория Макарова

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# круглый стол , Минздрав РФ , Минпросвещения РФ

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