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Желающих помогать животным тюменцев приглашают вступить в волонтерский отряд "Лукоморцы"

Общество, 11:09 03 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают вступить в волонтерский отряд "Лукоморцы" центра реабилитации диких и экзотических животных "У Лукоморья".

"У нас не хватает волонтеров, чтобы уделять больше внимания животным. У нас есть специальный волонтерский чат, где мы пишем о том, что нам необходимо. Как правило, это обычная помощь. Например, просим подержать сову на рентгене, отвезти кого-либо на прием или операцию", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ветеринарный врач центра Татьяна Усламина.

Летом добровольцы могут помочь с обработками животными, раздачей витаминов и даже пообщаться с четвероногими и пернатыми. Для того, чтобы вступить в отряд "Лукоморцы", необходимо написать в личные сообщения группы "У Лукоморья | Центр реабилитации животных" во ВКонтакте. Сотрудники ответят и обсудят возможности сотрудничества.

Студенты же могут прийти в центр на практику. По словам Татьяны Усламиной, здесь они получают большой опыт работы с животными.

Отметим, в центре "У Лукоморья" содержится много разных животных и птиц. Многих из них спасли и вылечили в этом зоопитомнике. После восстановления животных отпускают обратно в дикую среду. Сейчас здесь выхаживают несколько сов, получивших различные травмы.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

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# волонтерство , добровольцы , животные , питомник

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