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Тюменцам расскажут о конкурсе инициативных проектов "Твой бюджет"

Общество, 18:40 28 февраля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О пятом юбилейном конкурсе инициативных проектов "Твой бюджет" сотрудники администрации города расскажут тюменцам. Встреча пройдет в сквере по адресу ул. Республики, 21 29 февраля в 13 часов, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Главными целями проекта "Твой бюджет" являются активизация участия жителей в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержка их инициатив в решении вопросов местного значения. На сайте "Я решаю!" проходит голосование: каждый тюменец может высказать свое мнение в отношении идей, предложенных активными и неравнодушными жителями.

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# бюджет , инициативы

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