Два тюменца представили область на Международной научно-технической конференции молодежи

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Ксения Деликатная и Дмитрий Сосновских представили тюменских нефтепроводчиков во втором туре IV Международной научно-технической конференции молодежи "Транснефти", который прошел в Тюмени. Они предложили авторские программные разработки в области охраны труда. Всего было представлено 22 доклада в секции №4 "Промышленная, пожарная и экологическая безопасность, охрана труда, безопасность дорожного движения".

"На конференции представил способ усовершенствования процесса мониторинга дефицита спецодежды. Это поможет ответственным лицам быстрее реагировать на текущее состояние, наличие средств индивидуальной защиты", – сказал Дмитрий Сосновских.

Всего участие приняли 27 молодых специалистов из 15 организаций российской нефтепроводной компании, успешно защитившие свои работы в первом туре на уровне предприятий. При оценке работ конкурсная комиссия учитывала новизну разработки, прикладное значение предложенных идей для дальнейшего развития системы трубопроводного транспорта и совершенствования производственных процессов, а также перспективы внедрения разработок и их экономическую эффективность.

"Конференция очень многогранная, участники предложили много идей, большинство из них актуальны. Комиссия однозначно отметила те идеи, которые уже имеют практическую реализацию и полезны уже сейчас", – отметил директор департамента охраны труда промышленной, пожарной и экологической безопасности ПАО "Транснефть" Андрей Зайцев.

По итогам конкурса, победители второго тура примут участие в финале Международной научно-технической конференции молодежи, который пройдет в Хабаровске на базе ООО "Транснефть – Дальний Восток" вмае 2024 года.

Елена Григорьева