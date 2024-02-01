В России обновили состав вакцины "Спутник V" против ковида

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом зарегистрировал Мнздрав РФ. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату, сообщает РИА "Новости".

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что регистрация "Спутника V" дала возможность перейти к испытаниям обновленной вакцины на подростках, так как для подростков не зарегистрирован "Спутник Лайт", состав которого ранее был обновлен.

Исследования "Спутника V" с участием подростков завершат в конце марта. После этого подадут документы для регистрации данного препарата.