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Три единицы спецтехники пополнили парк авиабазы Аромашевского района

Общество, 10:35 01 марта 2024

скриншот видео департамента лесного комплекса Тюменской области | Фото: скриншот видео департамента лесного комплекса Тюменской области

Три единицы спецтехники пополнили парк филиала Тюменской авиабазы в Аромашевском районе. Новые тракторы "Агромаш-90ТГ" и ДТ-75 обладают высокой проходимостью, сообщает администрация района.

Новое поступление будет находиться в Малоскарединском и Малиновском сельских поселениях. Спецтехнику и подготовку к пожароопасному сезону в населенных пунктах оценил глава Аромашевского района Игорь Власов совместно с директором департамента лесного комплекса Леонидом Остроумовым и директором Тюменской авиабазы" Николаем Мальцевым.

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# Аромашевский район , пожароопасный сезон , спецтехника

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