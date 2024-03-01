Три единицы спецтехники пополнили парк авиабазы Аромашевского района

| Фото: скриншот видео департамента лесного комплекса Тюменской области | Фото: скриншот видео департамента лесного комплекса Тюменской области

Три единицы спецтехники пополнили парк филиала Тюменской авиабазы в Аромашевском районе. Новые тракторы "Агромаш-90ТГ" и ДТ-75 обладают высокой проходимостью, сообщает администрация района.

Новое поступление будет находиться в Малоскарединском и Малиновском сельских поселениях. Спецтехнику и подготовку к пожароопасному сезону в населенных пунктах оценил глава Аромашевского района Игорь Власов совместно с директором департамента лесного комплекса Леонидом Остроумовым и директором Тюменской авиабазы" Николаем Мальцевым.