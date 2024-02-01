На ледовой переправе Тобольск - Бекерева понизят грузоподъемность

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

На ледовой переправе Тобольск – Бекерева понизят грузоподъемность. Об этом сообщает администрация города.

С 4 марта на этом участке разрешат движение транспорта с максимальной массой не более 30 тонн. Знаки об этом будут установлены в ближайшее время.