Арт-объекты ландшафтного освещения представили на конкурс тюменские студенты-архитекторы

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22 проекта уличного освещения представили студенты АРХИДа Тюменского индустриального университета на конкурс "Время будущего". В финал вышли 10 работ, победителями признаны три проекта.

Победа досталась четверокурснице Полине Скрылевой с ее фонарем в стиле гжельской росписи.

"Я ставила перед собой цель создать МАФ, где будет гармонично сочетаться история русской культуры и современность, а также удачно впишется в архитектурный ландшафт Тюмени. Думаю, у меня получилось. Более того, фонарь, расписанный гжелью, может быть рекламным продуктом, если внутрь поместить логотип компании. Установка сделана из бетона и облицована керамогранитом", ­– рассказала Полина.

По мнению автора, фонари смогут стать отличным украшением городской набережной. За победу девушка получила сертификат на поездку в Москву на выставку новой коллекции Kerama Marazzi.

Второе место заняла студентка второго курса Софья Мальцева с арт-объектом в виде нескольких матрешек. МАФ выполняет функцию скамейки, фотозоны и уличного светильника.

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На третьем месте — проект "Капля" студентки четвертого курса Олеси Степановой — капли нефти в виде кресла с автономным освещением.

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Финальные проекты будут предложены администрации города для реализации с сохранением авторства, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.