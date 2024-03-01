Юные тюменские литераторы и медийщики могут поучаствовать в конкурсе "#ТвояТюмениЯ"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на конкурс юных литераторов и медийщиков Тюменской области "#ТвояТюмениЯ" стартует с 4 марта. Работы в электронном формате можно принести в любую муниципальную библиотеку региона до 28 июня, сообщает департамент культуры региона.

В этом году несколько номинаций: сказка, произведения малой формы, поэзия, комикс, аудио- и видеоподкаст, тихая книга, а также одна новая – "Константин Лагунов и его герои" – к 100-летию со дня рождения тюменского писателя.

"В помощь участникам мы создадим видеоролики с экспертами. Специалисты расскажут о специфике создания литературных произведений, тонкостях и нюансах, которые нужно учесть при их написании. Всего выйдет шесть роликов, первый выпустим уже во второй половине марта", – отметила директор Менделеевки Ольга Адамович.

Имена лучших творцов объявят в октябре, их произведения опубликуют в литературном сборнике.

Подробные требования представлены по ссылке. Возрастное ограничение: 6+.