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До 2 градусов тепла ожидается в Тюменской области в первые весенние выходные

Общество, 10:46 01 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пасмурная погода и до плюс 2 градусов ожидаются в Тюменской области в первые весенние выходные, 2 и 3 марта. По данным центра Фобос, в отдельных районах есть вероятность небольших осадков.

В Тюмени 2 марта днем синоптики прогнозируют минус 4 градуса, ночью - минус 8. В этот день возможны гололедные явления, атмосферное давление выше нормы. Ветер подует с юго-запада со скоростью до 2 метров в секунду.

3 марта днем воздух прогреется до плюс 2 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, повышенное атмосферное давление. Ветер западный, до 5 метров в секунду.

Тепло будет и в начале следующей недели. 4 и 5 марта дневная температура воздуха составит от минус 2 до плюс 1 градуса, ночная – до минус 3. Ветер юго-западный, до 5 метров в секунду.

Любовь Голышева

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