Тюменцев приглашают в круиз на поезде по Северному Кавказу

| Фото: РЖД | Фото: РЖД

8 мая из Тюмени впервые отправится круизный поезд РЖД "Жемчужина Кавказа". Жители Тюмени могут совершить путешествие по республикам Северного Кавказа, продолжительность поездки – 10 дней. Первую остановку поезд сделает в Екатеринбурге.

Для путешественников "Жемчужина Кавказа" станет "отелем на колесах". Расписание составлено так, чтобы ночь они проводили в вагоне, а день посвящали экскурсиям.

Во время круиза путешественники познакомятся с культурными и природными достопримечательностями региона. В пути предусмотрены остановки в Черкесске, Нальчике, Грозном, Дербенте.

Также можно совершить прогулку по побережью Каспийского моря, подняться на самую высокую горную вершину России и Европы – Эльбрус, посмотреть на средневековые скальные крепости, ущелья, озера и долины.

Экскурсии можно приобрести вместе с билетом на сайте ОАО "РЖД" и в железнодорожных кассах, а также во время поездки у проводника в вагоне.

В состав включены вагоны купе и СВ, оборудованные кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками для зарядки гаджетов. Для пассажиров предусмотрен отдельный вагон-душевая, вагон-бар и вагон-ресторан.