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Крестовоздвиженскую церковь в Тобольске восстановят за счет федерального бюджета

Общество, 20:59 01 марта 2024

Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Реставрация Крестовоздвиженской церкви в Тобольске получила поддержку федеральных властей. Закупка на разработку проектной документации для реставрации старинного храма объявлена Минкультуры РФ.

Информация об этом размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Начальная цена – около 26 999 000 рублей.

Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Напомним, вопрос о реставрации Крестовоздвиженской церкви обсуждали губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко во время дней региона в верхней палате российского парламента в мае 2023 года. Данное предложение главы региона вошло в постановление Совета Федерации "О господдержке социально-экономического развития Тюменской области".

"Сегодня, когда Россия отстаивает свое право на суверенитет, задача по сохранению наследия наших великих предков особенно актуальна. Не случайно эта тема прозвучала в послании президента России Владимира Путина. Благодаря поддержке сенаторов и Министерства культуры РФ мы сможем сберечь для будущих поколений ценнейший памятник истории и архитектуры", – прокомментировал Александр Моор.

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# реставрация , Тобольск , храм

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