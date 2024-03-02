Тюменская молодежь на китайском рассказывает о термальных источниках и Иван-чае в Сочи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы активно общаются со сверстниками из Китая и учат друг друга новому на экспозиции региона на федеральной территории "Сириус" в Сочи, где открылся всемирный фестиваль молодежи 2 марта.

В делегации Тюменской области - 108 человек. Это лидеры своих направлений: творчество, волонтерство, предпринимательство и др.

"Первая цель - показать свой регион. Вторая - вдохновиться друг другом, фестивалем, чтобы привезти этот опыт в Тюменскую область и поделиться им с другими молодыми людьми", - отметила руководитель делегации Анастасия Егорова.

Ребята представят наш регион на гала-концерте "Студвесна", выступят с русской народной песней на "Открытом микрофоне", запишут авторскую песню совместно с VK Records и проявят себя на других мероприятиях фестиваля.

Фестиваль объединил порядка 20 тыс. человек, в том числе 10 тыс. иностранцев. Это масштабное событие в сфере международного молодежного сотрудничества, которое проходит по инициативе президента России Владимира Путина, напоминает информационный центр правительства Тюменской области.

Гостям тюменского стенда предложат отметить на карте место, откуда они приехали, расскажут о подземном море и термальных источниках, угостят иван-чаем, а также познакомят с самыми знаковыми проектами молодежный политики. Среди них и "Морфология улиц". Работы, созданные в рамках творческой лаборатории, украшают региональную экспозицию.

Подробнее — в видеоэкскурсии от сотрудника музейного комплекса им. И. Я. Словцова Олега Ульянова.

Напомним, символом Всемирного фестиваля молодежи стал Чебурашка

На время ВФМ-2024 федеральная территория "Сириус" превратилась в Город молодежи мира. Здесь есть Дворец культуры, Технопарк, кампусы и даже Международный аэропорт. В Арт-парке "Россия в миниатюре" представлены экспозиции регионов страны.