Участники Всемирного фестиваля молодежи знакомятся с особенностями Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Участники Всемирного фестиваля молодежи знакомятся с концепцией тюменского межуниверситетского кампуса и всего регионального стенда "Любовь. Креатив. Море".

Любовь. По данным ВЦИОМ, 9 из 10 тюменцев счастливы и любят свой регион. Символ этой любви - огромное сердце, которое также установлено на стенде Тюменской области в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.

Креатив. На стенде презентуют флагманы молодежной политики: мультицентры "Контора пароходства", "Космос", креативный проект "Морфология улиц", театральные и музыкальные события, которые заметны на творческой карте России.

Море. Тюмень — термальная столица России. Это то, что отличает наш регион и будет интересно участникам фестиваля.

Макеты объектов будущего кампуса и прилегающей инфраструктуры расположились на нашей площадке ВМФ-2024. Интерактивная панель также познакомит гостей стенда с научно-технологическим развитием Тюменской области, пишет информационный центр регионального правительства.

"Кампус — это не только совокупность объектов, это закономерный этап развития научно-технологической повестки нашего региона, который будет являться инфраструктурным каркасом научных организаций, и дополнит архитектурный облик города Тюмени", - отметил начальник управления развития образовательной среды регионального департамента образования и науки Даниил Павлович.

Стенд привлекает внимание не только соотечественников, но и зарубежных гостей. Иностранцы интересуется, какие вузы есть в регионе и где находится Тюмень.

Строительство межуниверситетского кампуса реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

"Всемирный фестиваль молодёжи – самая подходящая площадка, чтобы презентовать наш межвузовский кампус. В том числе иностранным гостям.В кампусе мы будем рады видеть и студентов из соседних регионов, и представителей других государств. Это будет комфортная, безопасная площадка для жизни, учебы и творчества. По поручению президента России в рамках нацпроекта "Наука и университеты" сеть кампусов охватит всю нашу страну. Накануне в послании Федеральному собранию глава государства объявил о расширении программы. Логичное и правильное решение. Мы должны создавать современные условия подготовки новых кадров для экономики. Это вклад в развитие отечественной науки и обеспечение технологического суверенитета страны", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.