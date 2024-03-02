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Мост Влюбленных в миниатюре представляет Тюменскую область на Всемирном фестивале молодёжи

Губернатор, 20:46 02 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Один из символов Тюменской области - мост Влюбленных - представляет регион в арт-пространстве "Россия в миниатюре" на Всемирном фестивале молодёжи.

"Выглядит очень реалистично, все детали проработаны. Макет сделали учащиеся тюменских профтехучилищ. Оставил тюменской делегации пожелание, которым хочу поделиться и с вами, друзья – любви, развития и процветания! А вообще в нашем регионе много мостов, но ни одного разводного", - поделился губернатор Тюменской области Александр Моор в своем канале в Telegram.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Преподаватели тюменского техникума презентовали главе региона макет моста Влюбленных. Проект разработала команда из более 30 тюменских студентов и преподавателей - это сварщики, графические дизайнеры, дизайнеры и электромонтажники.

"Мы хотели показать, что в Тюменской области живут хорошие, благополучные семьи. Неслучайно мы разместили молодых людей, сидящих на лавочке и размышляющих о своем будущем, гуляющую по мосту семью с детьми", - отметила директор Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Елена Путра.

Посетители тюменского арт-объекта смогут написать свои пожелания на бумажном корабле, сделать из обычной крышки сердечко.

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# Александр Моор , мост Влюбленных

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