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Владимир Путин поприветствовал участников Всемирного фестиваля молодёжи

Общество, 21:16 02 марта 2024

fest2024.com | Фото: fest2024.com

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Владимир Путин поприветствовал участников Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи.

"Вы молодое поколение, вы мечтаете о том, каким может и должен быть безопасный, справедливый мир, и именно вам его созидать. Фестиваль даст вам возможность обсудить это со своими сверстниками. И уверен, ваши дискуссии будут интересны, полезны самой широкой аудитории, так же как и ваши впечатления о событиях, которые состоятся на фестивальных площадках, и, конечно, о самой России, о людях, которые здесь живут", - отметил глава государства.

Президент направил участникам церемонии видеообращение.

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# Владимир Путин , молодежь

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