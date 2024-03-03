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Александр Моор: ВФМ - это фантастическая возможность показать во всей красе наше государство

Губернатор, 22:23 02 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Всемирный фестиваль молодежи - это фантастическая возможность показать во всей красе наше государство через разнообразие регионов, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона приехал в Сочи поддержать тюменских ребят.

"Очень важно показать молодым людям всего мира, что Россия - страна открытая, дружелюбная, и совсем не такая, как иногда ее показывают в зарубежных СМИ. Программа форума очень насыщенная. У молодых людей есть отличная возможность познакомиться, узнать друг друга. Здорово, что российские регионы очень активно себя представляют, выставляя самые разные экспозиции по самым разным направлениям", - сказал Александр Моор.

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Молодые лидеры Тюменской области исполнили гимн Российской Федерации вместе с участниками Всемирного фестиваля молодежи, сообщает информационный центр правительства региона.

В фестивале участвуют порядка 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.

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# молодежь

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