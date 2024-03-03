Впечатлениями от ледового шоу Ильи Авербуха на ВФМ поделились тюменцы
На ледовом шоу Ильи Авербуха побывала делегация Тюменской области на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. На нем выступили звезды фигурного катания: Евгения Медведева, Оксана Домнина, Максим Шабалин и другие.
Романа Костомарова, который вернулся на лед после продолжительного лечения, зал приветствовал овациями, поделились тюменские ребята.
"Невероятное шоу. Одни эмоции! Это и акробатика, и огненное шоу, и оперные певцы. Показали культуру танца, культуру костюма, культуру шоу", — рассказала участница тюменской делегации на ВФМ Альбина Давледчина.
В планах у тюменцев поучаствовать в просветительском марафоне "Знание.Первые". Их ждут лекции сербского и российского актера Милоша Биковича и турецкого актера Бурака Озчивита.