Тюменцы угостили китайскую делегацию караваем на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

| Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области

Участники из Тюменской области в традиционных костюмах поприветствовали делегацию Китая из 104 человек на Всемирном молодежном фестивале в Сочи, который стартовал 1 марта. Ребята станцевали русские народные танцы, угостили гостей караваем, сыграли в хоровод и ручеек и обменялись открытками и сувенирами, сообщает медиацентр молодежной политики региона.

Китайцы получили в подарок набор с иван-чаем, значком соболя и попсокеты с надписью Tyumen region.

Также участники поздравили именинников - Гбетоо Ромена Агоссу и Инну Стричихину. Их дни рождения проходят во время масштабного события.

"Мы надеемся, что пребывание на территории фестиваля будет для вас ярким и красочным. Мы рады вас видеть и всегда готова прийти на помощь", - сказала на встрече руководитель тюменской делегации на Всемирном фестивале молодежи Анастасия Егорова.

Напомним, Китай стал подшефной страной Тюменской области на фестивале, который продлится до 7 марта. Тюменцы ответят на вопросы иностранцев, научат некоторым фразам на русском языке и запишут совместные видеоролики.