Делегация Тюменской области отправилась на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Делегация Тюменской области отправилась на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи 28 февраля. Из аэропорта Рощино 108 тюменцев проводил символ события – Чебурашка, который угостил участников апельсинами.

Перед отправкой ребята исполнили и гимн "Пульс 72" под аккомпанемент музыкального инструмента кахона. Его участники споют и на самом фестивале. Композиция была написана на лаборатории "Премьера".

"В первую очередь наша миссия заключается в том, чтобы достойно представить регион на событии. На мой взгляд, у нас потрясающая делегация. Это лидеры в сфере культуры, медиа, бизнеса, волонтерства. Помимо этого, за нашей областью закреплена подшефная страна Китай. Мы будем встречать гостей хлебом с солью и планируем совместные мероприятия в течение всего фестиваля", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель делегации Тюменской области на Всемирного фестиваля молодежи Анастасия Егорова.

На площадке в Сочи тюменцы выставят стенд, где любой гость сможет угоститься тюменской минералкой и нефтью. Помимо этого, на специальной выставке будет представлен мост Влюбленных.

Старший преподаватель Тюменского государственного института культуры Анастасия Кузнецова подает заявку на фестиваль второй раз. Впервые, еще в 2017 году, она собиралась на него в качестве волонтера, но, к сожалению, не прошла кастинг.

"В этот раз я посчитала, что не нужно отчаиваться, я уже в другом статусе, у меня есть портфолио и есть все шансы стать частью этого огромного мирового события. И в итоге я прошла. Знаете, это даже лучше, чем получить письмо из Хогвартса. На самом деле была сильная конкуренция, но когда ты получаешь это заветное письмо, просто, наверное, кажется, ты выиграл лотерею всего мира. Это правда. У нас есть огромная возможность обнять весь мир, сказать, что мы любим друг друга людям из разных стран", - добавила она.

На протяжении всех семи дней фестиваля тюменцы смогут принять участие в ток-шоу, презентациях, лекциях, игропрактиках, концертах, театральных постановках, ярмарках и экскурсиях. Ребят ждут марафон "Знание. Первые", гастрофестиваль "Россия на вкус", фестиваль кино "Битва за жизнь, достоинство и справедливость" и многое другое.

Виктория Макарова