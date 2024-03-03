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Вдохновленная кошками выставка работает в "Доме Машарова"

Общество, 09:34 03 марта 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Выставка "Котовасия" работает в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) в Тюмени. Экспозиция вдохновлена любовью к кошкам.

На выставке представлены работы Алевтины Юрчак, Полины Маниной, Яны Зубаревой и других авторов.

Среди используемых техник — акварель, пастель, масляная живопись, керамика, фьюзинг, лоскутное шитье.

Экспозиция работает по 21 апреля. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+.

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# живопись , кошки

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