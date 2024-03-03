Вдохновленная кошками выставка работает в "Доме Машарова"
Общество, 09:34 03 марта 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
Выставка "Котовасия" работает в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) в Тюмени. Экспозиция вдохновлена любовью к кошкам.
На выставке представлены работы Алевтины Юрчак, Полины Маниной, Яны Зубаревой и других авторов.
Среди используемых техник — акварель, пастель, масляная живопись, керамика, фьюзинг, лоскутное шитье.
Экспозиция работает по 21 апреля. Вход свободный.
Возрастное ограничение: 0+.