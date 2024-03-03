На что опираться при выборе духов, посоветовала тюменский парфюмерный стилист

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Тщательно подбирать аромат под стиль одежды и места, куда вы в нем пойдете, советует сертифицированный парфюмерный стилист Инна Зубрицкая. Важно, чтобы в конкретной ситуации парфюм сыграл свою роль, придавая его носителю уверенности в себе.

"Гурманские, цветочные, восточные и мускусные ароматы не стоит "надевать" на деловые встречи. А вот для свидания они прекрасно подойдут. Для важных переговоров, совещаний, выступлений или собеседований следует выбирать цитрусовые, древесные, амбровые ароматы", – рассказала эксперт изданию "Тюменская область сегодня".

В офис и закрытые помещения стоит выбирать легкие, корректные ароматы, чтобы не нарушать ольфакторное пространство окружающих. Не стоит забывать и об индивидуальных особенностях кожи. Например, если кожа горячая, то парфюм будет звучать ярко и может вызывать головную боль.