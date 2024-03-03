Как предупредить подтопление участка, объясняют тюменским дачникам

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Как самостоятельно осушить залежи снега, которые могут подтопить приусадебный участок, рассказывают опытные тюменские дачники. В борьбе с грунтовыми водами поможет устройство дренажных колодца и системы, пишет КП-Тюмень.

При ее монтаже используйте пластиковые или полимербетонные желоба. Сверху каналы необходимо перекрыть защитными решетками. Стоит выкопать магистральные ямы по периметру участка глубиной в полметра со скошенными под углом стенками – они будут сбрасывать воду в общую сточную канаву за нижней точкой участка. Их дно лучше засыпать щебнем, битым кирпичом, соломой, жердями, а сверху засыпают землей.

Обустройте дождеприемники, которые будут собирать дождевые и талые воды с кровли здания, советует дачник Николай Разумов.