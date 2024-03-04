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Тюменские ученые-медики исследуют заживление ран с помощью уравнения вектора Шепли

Общество, 12:03 04 марта 2024

vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Процесс заживления кожной раны с помощью уравнения вектора Шепли исследуют ученые Тюменского медицинского университета. Математическое выражение используется в теории игр при описании процессов, где несколько участников с разными "стартовыми позициями" и возможностями объединяют свои усилия для достижения наиболее благоприятного исхода, сообщает РИА Новости.

Ученые ТМУ поставили перед собой задачу разработать оптимальную универсальную математическую модель, которая позволила бы "вводить", "удалять" и "замедлять" "игроков" на регенеративном поле.

По словам разработчиков, использование данной математической модели помогает наиболее точно учитывать вклад каждого вещества-участника регенеративного процесса. Они смоделировали процесс заживления кожных ран различной природы: химических и термических ожогов, порезов и проколов. Исследования показали, что именно вектор Шепли наиболее гибко и вместе с тем точно описывает наблюдаемые при регенерации изменения в тканях.

Цикл работ по репаративной регенерации, то есть по восстановлению тканей, должен приблизить коллектив ТМУ к разработке опытного образца скаффолда – "строительных лесов" для заживления полнослойной раны, кожных покровов и других систем организма.

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# Тюменский медицинский университет

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