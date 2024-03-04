52 тыс. рублей заплатили родители из Ялуторовского района за преступление дочери

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Более 22 тыс. рублей заплатили жители Ялуторовского района за кражу, совершенную их малолетней дочерью, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что в мае 2023 года несовершеннолетняя проникла в чужой дом и похитила крема и лосьоны, а также шкатулку с ювелирными украшениями.

Следователи отказали в возбуждении уголовного дела в отношении малолетней, а похищенное было возвращено владельцам за исключением золотой цепи, кулонов и серебряной мужской цепи.

Утраченное имущество оценили в 54 тыс. рублей, потерпевшие настаивали на взыскании компенсации морального вреда в размере 60 тыс. рублей.

На судебном заседании родители девочки требования не признали и пояснили, что ювелирные изделия действительно были обнаружены у их дочери и переданы истцу.

Учитывая все обстоятельства, суд частично удовлетворил иск и взыскал с ответчиков ущерб в размере 22 тыс. рублей и 30 тыс. рублей компенсации морального вреда.