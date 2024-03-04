Февраль в Тюменской области был в среднем на 1-2 градуса морознее, чем обычно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аномально холодная погода наблюдалась в феврале в Сладково – в течение пяти дней здесь фиксировался мороз минус 36 градусов.

В среднем, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на юге Тюменской области среднемесячная температура воздуха в феврале составила минус 15- 17 градусов, что ниже климатической нормы на 1-2 градуса. В Тюмени в среднем было минус 13 градусов, что около нормы.

В других районах средняя суточная температура воздуха была ниже нормы на 10 градусов в течение трех дней. Морозная погода сопровождалась ветром порывами до 12-18 м/с.

Максимальная температура воздуха в отдельных районах повышалась до плюс 1-2 градуса.

Основное количество осадков отмечалось в первой декаде месяца. Их сумма за месяц в большинстве районов составила 127-170% от нормы. В юго-восточных районах количество осадков составило около и меньше нормы.