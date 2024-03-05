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Оцепление у тобольской пятиэтажки сняли

Происшествия, 22:31 04 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предмет, из-за которого эвакуировали жильцов многоквартирного дома по адресу 4-й микрорайон, 31а в Тобольске, опасности не представляет. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Оцепление снято. Жители дома возвращаются в квартиры.

“Предмет обследован. Опасности не представляет”, – сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

Напомним, вечером 4 марта были эвакуированы жильцы дома в 4-м микрорайоне. Причиной послужил подозрительный предмет.

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# полиция , Тобольск

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