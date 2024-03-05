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60 тысяч рублей заплатит тюменский аквапарк за травму ребенка

Происшествия, 16:16 05 марта 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

60 тыс. рублей заплатит в Тюмени аквапарк шестилетнему ребенку за травму, полученную в день рождения, сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что в августе 2023 года в аквапарке ребенок получил рвано-ушибленную рану затылка. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с аквапарка компенсации морального вреда.

Суд взыскал с ответчика в пользу ребенка 60 тыс. рублей, а также штраф в размере 30 тыс. рублей.

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# аквапарк , компенсация , штраф

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