60 тысяч рублей заплатит тюменский аквапарк за травму ребенка

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

60 тыс. рублей заплатит в Тюмени аквапарк шестилетнему ребенку за травму, полученную в день рождения, сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что в августе 2023 года в аквапарке ребенок получил рвано-ушибленную рану затылка. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с аквапарка компенсации морального вреда.

Суд взыскал с ответчика в пользу ребенка 60 тыс. рублей, а также штраф в размере 30 тыс. рублей.