Тюменцам в зоне СВО передали дроны и ретрансляторы

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новые FPV-дроны, произведенные в Тюменской области, получили участники СВО. Военнослужащим из 6-го инженерно-саперного полка доставлены БПЛА, ретрансляторы для управления и видеопередачи, аккумуляторы и другое оборудование.

Инициативу снабдить земляков-участников СВО разработками тюменских специалистов 23 февраля одобрил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Уважаемый Александр Викторович, хочу поблагодарить вас за предоставленную помощь. Данная аппаратура будет протестирована и в ближайшее время использована в боевых задачах. Мы победим!" - поделился боец отряда "Совы".