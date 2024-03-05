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Оконные блоки в школах Краснодона меняют тюменские специалисты

Общество, 17:12 05 марта 2024

администрация города Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация города Краснодона и Краснодонского района

Оконные блоки в школах Краснодона меняют специалисты из Тюменской области. Для начала они демонтируют старые деревянные рамы, далее готовят откосы для установки новых металлопластиковых конструкций.

По информации администрации города Краснодона и Краснодонского района, строители работают в средней школе № 2 им. Кавалера ордена Ленина Н. П. Баракова, а также школе № 8 им. защитника Луганской Народной Республики Виталия Парсанова и в молодогвардейской средней школе № 21.

"Теперь в школах станет уютнее и теплее. Добрые дела не остаются незамеченными – оказывая помощь, тюменцы дарят краснодонцам не просто материальные ценности, но еще радость и надежду", - уточняется в сообщении.

Отметим, что в 2026 году по соглашению о сотрудничестве между правительством Тюменской области и администрации города Краснодона и Краснодонского района запланирован ремонт дорог между населенными пунктами.

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# Краснодон , ремонт школ

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