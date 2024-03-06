ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Тюменской области

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Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области и пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району пресекли противоправную деятельность граждан России, которые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранным гражданам на территории Тюменской области, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

По версии следствия, подозреваемые за деньги организовали фиктивную сдачу комплексного экзамена на знание русского языка для иностранцев и лиц без гражданства. В результате более тысячи выходцев из стран Центрально-Азиатского региона получили сертификаты, на основании которых незаконно оформили разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство Российской Федерации, либо патент на работу.

Следственное подразделение УМВД России по ЯНАО в отношении мужчин возбудило и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 Ук России (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

В настоящее время выявляют другие эпизоды и соучастников противоправной деятельности.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

Эксперты отмечают, что все действия, связанные с переездом и пребыванием на территории другого государства должны осуществляться на легальной основе. "Иностранный гражданин, который хочет жить на территории РФ должен обратиться в миграционную службу, получить разрешение на проживание или вид на жительство", - отметил юрист Ассоциации юристов Тюменской области.