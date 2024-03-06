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ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Тюменской области

Происшествия, 09:00 06 марта 2024

РУФСБ России по Тюменской области

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области и пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району пресекли противоправную деятельность граждан России, которые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранным гражданам на территории Тюменской области, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

По версии следствия, подозреваемые за деньги организовали фиктивную сдачу комплексного экзамена на знание русского языка для иностранцев и лиц без гражданства. В результате более тысячи выходцев из стран Центрально-Азиатского региона получили сертификаты, на основании которых незаконно оформили разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство Российской Федерации, либо патент на работу.

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области ﻿

Следственное подразделение УМВД России по ЯНАО в отношении мужчин возбудило и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 Ук России (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

В настоящее время выявляют другие эпизоды и соучастников противоправной деятельности.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

Эксперты отмечают, что все действия, связанные с переездом и пребыванием на территории другого государства должны осуществляться на легальной основе. "Иностранный гражданин, который хочет жить на территории РФ должен обратиться в миграционную службу, получить разрешение на проживание или вид на жительство", - отметил юрист Ассоциации юристов Тюменской области.

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# миграция , РУФСБ России по Тюменской области

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