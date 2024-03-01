В Тюмени пройдет конференция "Диетология: от питания семьи к здоровью потомства"

| Фото: vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Междисциплинарная научно-практическая конференция "Диетология: от питания семьи к здоровью потомства" пройдет на базе Тюменского медицинского университета 16 марта, начало в 9 часов. Участники поделятся результатами последних исследований по диетологии и практическими советами по профилактике и лечению патологий, связанных с нарушением питания, сообщает вуз.

Экспертами конференции станут главные внештатные специалисты: эндокринолог, диетолог и детский гинеколог департамента здравоохранения Тюменской области, научные сотрудники Тюменского медицинского университета и научно - исследовательских центров Минздрава России из Москвы и Санкт - Петербурга, врачи - диетологи, терапевты, педиатры, эндокринологи, акушеры-гинекологи, гастроэнтерологи.

Темы конференции: "Современные возможности восстановления репродуктивной функции у женщин с ожирением и сахарным диабетом", "Расстройства пищевого поведения у подростков: анорексия, булимия и переедание", "Питание во время беременности и грудного вскармливания" и другие.

Программа научно-практической конференции "Диетология: от питания семьи к здоровью потомства" доступна по ссылке. Мероприятие посвящено Году семьи в России.