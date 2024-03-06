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В Тюменской области увеличили размер губернаторского гранта на поддержку семьи, материнства, отцовства

Общество, 13:53 06 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 9 млн до 16 млн рублей увеличен размер грантов губернатора Тюменской области СОНКО - участникам конкурса по направлению "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства" в 2024 г. Проекты, направленные на работу с семьей, могут быть поддержаны и в других конкурсных направлениях, заявил директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин на заседании регионального Координационного совета по вопросам развития и поддержки СОНКО.

Тюменская область — в пятерке лидеров по привлечению негосударственного сектора к оказанию услуг в социальной сфере. Существенный вклад в достижение такого статуса региона на российском уровне внесли органы местного самоуправления и ресурсные центры поддержки некоммерческих организаций, отметил Грамотин.

Информационный центр правительства Тюменской области сообщает, что на конкурс грантов губернатора 2024 года предусмотрено 88 млн рублей, в том числе более 39 млн рублей составит софинансирование Фонда президентских грантов. Прием заявок идет до апреля по ссылке.

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# грант , гранты губернатора , СОНКО

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