В Тюмени мониторят аварийный перекресток улиц Избышева и Магистральной

| Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Тюменской области

Мониторинг аварийного перекрестка улиц Избышева и Магистральной проводят представители администрации Тюмени и Госавтоинспекции областного центра. Главная причина аварий на перекрестке – нарушение очередности проезда, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Несмотря на то, что движение регулируется светофорами, водители нарушают их сигналы, пытаются проскочить перекресток побыстрее. Жители близлежащих районов уже обращались с просьбой об обустройстве дополнительной полосы движения.

"По улице Избышева принято решение организовать дополнительную полосу для движения со стороны улицы Хусаинова. Также откроем дополнительную полосу со стороны улицы Магистральной при движении от центральной части города. Меры позволят снизить нагрузку на данный транспортный узел, уменьшить количество ДТП, сделать более комфортным движение для жителей", – сказал начальник отдела безопасности и организации дорожного движения администрации Тюмени Антон Иванькович.

Госавтоинспекция и администрация Тюмени постоянно отслеживают все аварийные точки, появляющиеся по тем или иным причинам на карте города. В каждом случае специалисты ищут решение дорожных проблем.