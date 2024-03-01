34 организации включили в реестр подрядчиков капремонта Тюменской области
Общество, 09:35 11 марта 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
34 организации включили в реестр подрядчиков капремонта Тюменской области в марте. Всего на конкурсный отбор было подано 44 заявки, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.
Все включенные в реестр признаны квалифицированными подрядными организациями. В дальнейшем они смогут участвовать в электронных торгах по капремонту общего имущества в многоквартирных домах.
Всего в реестре насчитывается 362 компании. Ознакомиться с перечнем можно здесь.