  • 11 марта 202411.03.2024понедельник
  • USD90,7493
    EUR98,8767
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

34 организации включили в реестр подрядчиков капремонта Тюменской области

Общество, 09:35 11 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

34 организации включили в реестр подрядчиков капремонта Тюменской области в марте. Всего на конкурсный отбор было подано 44 заявки, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Все включенные в реестр признаны квалифицированными подрядными организациями. В дальнейшем они смогут участвовать в электронных торгах по капремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Всего в реестре насчитывается 362 компании. Ознакомиться с перечнем можно здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ЖКХ , капитальный ремонт , реестр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:57 11.03.2024Центральный коллектор отремонтируют в Ишиме
09:35 11.03.202434 организации включили в реестр подрядчиков капремонта Тюменской области
09:24 11.03.2024Премьера спектакля "Биография из леса" пройдет на сцене Тюменского драмтеатра
09:13 11.03.2024В Тюмени пройдет конференция "Диетология: от питания семьи к здоровью потомства"