34 организации включили в реестр подрядчиков капремонта Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

34 организации включили в реестр подрядчиков капремонта Тюменской области в марте. Всего на конкурсный отбор было подано 44 заявки, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Все включенные в реестр признаны квалифицированными подрядными организациями. В дальнейшем они смогут участвовать в электронных торгах по капремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Всего в реестре насчитывается 362 компании. Ознакомиться с перечнем можно здесь.