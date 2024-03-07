Песня тюменки Кристины Тихоновой вошла в международный музыкальный альбом ВФМ
Общество, 18:17 07 марта 2024
| Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области
Презентация и создание музыкального международного альбома Всемирного фестиваля молодежи от VK records прошла в гастропространстве "Россия на вкус". Исполнительница из Тюмени Кристина Тихонова представила новую песню "Сломанные".
Девушка отметила, что ее песня для тех, кто постоянно ищет — мечту, любовь, предназначение.
Кристина — обладатель Гран-при областного фестиваля "Студенческая весна" и Российской студенческой весны, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.