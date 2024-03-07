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Песня тюменки Кристины Тихоновой вошла в международный музыкальный альбом ВФМ

Общество, 18:17 07 марта 2024

пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Презентация и создание музыкального международного альбома Всемирного фестиваля молодежи от VK records прошла в гастропространстве "Россия на вкус". Исполнительница из Тюмени Кристина Тихонова представила новую песню "Сломанные".

Девушка отметила, что ее песня для тех, кто постоянно ищет — мечту, любовь, предназначение.

Кристина — обладатель Гран-при областного фестиваля "Студенческая весна" и Российской студенческой весны, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

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# Всемирный фестиваль молодежи , Сочи

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