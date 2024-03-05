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Авторской песней тюменка открыла международный гала-концерт "Студвесна" на ВФМ в Сочи

Общество, 18:23 05 марта 2024

Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Авторской песней тюменка Кристина Тихонова открыла международный гала-концерт "Студвесны" на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Она исполнила песню "Лучше". Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Еще одни участники – вокальная группа "Мята" подарили участникам фестиваля композицию песню Леонида Агутина "На сиреневой луне". "Мы выступили вместе с представителями из других стран. Зарядились от них невероятной энергией, талантом. Публика была очень теплая, нас классно встречали!", - поделилась эмоциями участница группы "Мята" Анна Решетарь.

Финалисты "Российской студенческой весны" из 10 регионов страны подготовили уникальную программу с вокальными и танцевальными номерами для гала-концерта, который прошел в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

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# талантливая молодежь

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