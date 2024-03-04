Кристина Тихонова и группа "Мята" из Тюмени споют на международном гала-концерте "Студвесна"

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Международный гала-концерт "Студвесна" состоится на Всемирном фестивале молодежи в 15 часов 4 марта. На событии выступят победители "Российской студенческой весны", куда входят и тюменцы: певица Кристина Тихонова и вокальная группа "Мята".

Кристина споет уже вышедшую песню "Лучше". Трек призывает слушателей в первую очередь любить себя, меньше тратить силы на страдания и окружать себя позитивными людьми, которые делают жизнь лучше.

"Вместе с ней я участвовала в гастрольном туре победителей студенческой весны. На самом деле это невероятные ощущения, выступление такого масштаба будоражит", – поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" Кристина Тихонова.

Вокальная группа "Мята" под руководством Валерии Высоцкой исполнит песню Леонида Агутина "На сиреневой луне".

Отметим, концерт поделили на три смысловые части: "Дружба. Любовь", "Добро. Милосердие" и "Культура. Традиции. Наследие".

Напомним, на Всемирном фестивале молодежи Тюменскую область представляют 108 активистов. Они выступят с русской народной песней на "Открытом микрофоне", запишут авторскую песню совместно с VK Records и проявят себя на других мероприятиях. Также для посетителей открыт тюменский стенд. Гостям предлагают отметить на карте место, откуда они приехали, рассказывают о подземном море и термальных источниках, угощают иван-чаем, знакомят с самыми знаковыми проектами молодежной политики.

Виктория Макарова