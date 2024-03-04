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Молодые люди и девушки из УФО активно участвуют во Всемирном фестивале молодёжи

Общество, 11:52 04 марта 2024

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Молодые люди и девушки из УФО активно участвуют во Всемирном фестивале молодёжи, который проходит на федеральной территории Сириус в Сочи.

За первые три дня ВФМ ребята из регионов Уральского федерального округа успели встретиться с губернаторами Тюменской и Свердловской областей, показали стенды регионов первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко, побывали на лекциях, мастер-классах и показали свои таланты, сделали сотни фотографий с иностранными гостями.

Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта. В нем участвуют 20 тыс. молодых активистов из 180 стран мира, напоминает полпредство УФО.

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# талантливая молодежь

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