Владимир Якушев оставил геометку на карте мира стенда Тюменской области на ВФМ

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Геометку на карте мира оставил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он посетил стенд Тюменской области на Всемирном фестивале молодежи в Сочи.

Экскурсовод Музейного комплекса им. И.Я. Словцова Олег Ульянов рассказал гостю о главных достопримечательностях региона и о том, что интересует иностранцев в Тюменской области. Полпред также продегустировал тараскульскую минеральную воду, представленную на площадке: "Вкусно!".

Отметим, что 3 тыс. 500 человек оставили на карте геометки тех стран и регионов, из которых они приехали на ВФМ.