Полпред оставил автограф на ВФМ с пожеланием процветания Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Автограф с пожелание процветания Тюменской области оставил полномочный представитель президента России в УФФ Владимир Якушев. Ему провели экскурсию по макету тюменского моста Влюбленных на Всемирном фестивале молодежи, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В завершении экскурсии Владимир Якушев и оставил на бумажном кораблике свой автограф. Еще одним объектом посещения стал стенд Тюменского кампуса.

Полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе рассказали об одном из самых масштабных проектов региона по развитию человеческого капитала.