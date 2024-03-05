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Полпред оставил автограф на ВФМ с пожеланием процветания Тюменской области

Общество, 21:11 05 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Автограф с пожелание процветания Тюменской области оставил полномочный представитель президента России в УФФ Владимир Якушев. Ему провели экскурсию по макету тюменского моста Влюбленных на Всемирном фестивале молодежи, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В завершении экскурсии Владимир Якушев и оставил на бумажном кораблике свой автограф. Еще одним объектом посещения стал стенд Тюменского кампуса.

Полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе рассказали об одном из самых масштабных проектов региона по развитию человеческого капитала.

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# Владимир Якушев

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