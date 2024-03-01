Команда Тюменской области представила проект межвузовского кампуса на стратсессии ВФМ

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Команда Тюменской области представила проект межвузовского кампуса на стратегической сессии Всемирного форума молодежи. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Тюменская команда представила на фестивале в "Сириусе" стратегию международной повестки кампуса, который мы создаем в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Только пять из 17 регионов были выбраны Минобрнауки России для итоговой презентации кампусов на стратегической сессии. Среди них – Тюменская область. Команда региона, в которую вошли наши вузы, проектный офис кампуса и "ЗапСибНОЦ", представила механизмы и сервисы привлечения студентов со всего мира в кампусный проект. В основе – совместная работа с индустриальными партнерами. Это один из способов достижения научно-технологического суверенитета страны", - подчеркнул глава региона.

Именно поэтому, по его мнению, участники фестиваля во время экскурсий на макете отмечали уникальную технологическую экосистему кампуса: рядом с ним, к примеру, находится недавно построенный научно-технический центр "НОВАТЭК".

"Благодарю всех участников тюменской делегации, организаторов, создателей выставки и наставников ребят за достойную презентацию региона на фестивале", - ответил губернатор.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи, проведение которого поддержал Президент России, завершился. В течение недели молодые люди из почти 200 государств знакомились с историей и культурой разных стран, дискутировали с единомышленниками, обсуждали проблемы и пути их решения.