  • 10 марта 202410.03.2024воскресенье
  • USD90,7493
    EUR98,8767
  • В Тюмени -6..-8 С 1 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Команда Тюменской области представила проект межвузовского кампуса на стратсессии ВФМ

Губернатор, 14:21 10 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Далее в сюжете Встреча с президентом России и политиками впечатлили тюменских участников ВФМ

Команда Тюменской области представила проект межвузовского кампуса на стратегической сессии Всемирного форума молодежи. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Тюменская команда представила на фестивале в "Сириусе" стратегию международной повестки кампуса, который мы создаем в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Только пять из 17 регионов были выбраны Минобрнауки России для итоговой презентации кампусов на стратегической сессии. Среди них – Тюменская область. Команда региона, в которую вошли наши вузы, проектный офис кампуса и "ЗапСибНОЦ", представила механизмы и сервисы привлечения студентов со всего мира в кампусный проект. В основе – совместная работа с индустриальными партнерами. Это один из способов достижения научно-технологического суверенитета страны", - подчеркнул глава региона.

Именно поэтому, по его мнению, участники фестиваля во время экскурсий на макете отмечали уникальную технологическую экосистему кампуса: рядом с ним, к примеру, находится недавно построенный научно-технический центр "НОВАТЭК".

"Благодарю всех участников тюменской делегации, организаторов, создателей выставки и наставников ребят за достойную презентацию региона на фестивале", - ответил губернатор.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи, проведение которого поддержал Президент России, завершился. В течение недели молодые люди из почти 200 государств знакомились с историей и культурой разных стран, дискутировали с единомышленниками, обсуждали проблемы и пути их решения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Моор , студенческий кампус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:21 10.03.2024Команда Тюменской области представила проект межвузовского кампуса на стратсессии ВФМ
10:32 09.03.2024Космическую эпопею "Мы – первые!" представят в Тюменской филармонии
08:45 08.03.2024Александр Моор поздравил жительниц Тюменской области с первым весенним праздником
20:50 07.03.2024Александр Моор поздравил с Международным женским днем жен и матерей участников СВО