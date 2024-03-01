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Встреча с президентом России и политиками впечатлили тюменских участников ВФМ

Общество, 16:35 10 марта 2024

Встреча с президентом России Владимиром Путиным, главой Минобрнауки Валерием Фальковым впечатлили тюменских участников ВФМ. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Также активистам запомнились беседы с полпредом президента РФ в УФО Владимиром Якушевым, губернатором Тюменской области Александром Моором, пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым и директором департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Марией Захаровой.

В составе тюменской делегации на Всемирном фестивале молодежи побывали 108 молодых людей. Каждый выбрал для себя индивидуальную траекторию участия в образовательных, культурных и научных мероприятиях.

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# Александр Моор , Владимир Якушев , молодежь

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