Встреча с президентом России и политиками впечатлили тюменских участников ВФМ

Встреча с президентом России Владимиром Путиным, главой Минобрнауки Валерием Фальковым впечатлили тюменских участников ВФМ. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Также активистам запомнились беседы с полпредом президента РФ в УФО Владимиром Якушевым, губернатором Тюменской области Александром Моором, пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым и директором департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Марией Захаровой.

В составе тюменской делегации на Всемирном фестивале молодежи побывали 108 молодых людей. Каждый выбрал для себя индивидуальную траекторию участия в образовательных, культурных и научных мероприятиях.