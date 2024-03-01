Иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи познакомят с Уралом

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Более 220 иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи посетят Уральский федеральный округ. С 12 марта в четырех регионах стартуют мероприятия региональных программ масштабного события. С гостями встретится полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев, сообщает пресс-служба полпредства.

На Южном Урале иностранцы поднимутся на смотровую площадку нацпарка "Таганай", посмотрят оперетту, посетят производство макарон и цех "Высота 239" Челябинского трубопрокатного завода. В Свердловской области представители других стран увидят границу Европы и Азии, музей военной техники УГМК, заложат капсулу времени и примут участие в праздновании масленицы.

На Ямале иностранцы познакомятся с оленеводами и попробуют себя в национальных видах спорта в тундре, осмотрят современные социальные объекты и пересекут Полярный круг. В Югре делегация посетит семьи Ханты-Мансийска, познакомится с промышленностью, культурой и традициями.

Всего в УФО приедут свыше 220 человек из более чем 30 стран мира: Аргентина, Бразилия, Италия, Китай, Саудовская Аравия, Япония и других.