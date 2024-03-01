Владимир Якушев встретился с молодежью из 34 стран мира

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

С участниками региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи встретился полномочный представитель Президента РФ в УФО Владимир Якушев на площадке студии Российского общества "Знание" в Екатеринбурге 13 марта. На встрече присутствовали молодые люди из 34 стран мира: Италии, Саудовской Аравии, Бразилии, Китая, Аргентины, Сербии, Египта, Нигерии, Гватемалы, Палестины, Турции, Алжира, Индонезии, Республики Конго и других, сообщает пресс-служба полпреда.

"Вы можете убедиться сами, что Россия и Уральский федеральный округ стремительно развиваются, несмотря ни на что. Здесь живут открытые всему новому люди, которые искренне любят свою Родину: Урал и Западную Сибирь, и каждый день делают их лучше", - сказал Владимир Якушев.

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Он кратко презентовал потенциал каждого из шести регионов, рассказал, что округ является не только экономической опорой страны, но и обладает уникальной природой и талантливыми людьми, которые вносят значительный вклад в развитие страны.

Владимир Якушев также обсудил с участниками встречи возможности, которые открываются перед молодёжью, живущей на территории УФО. Среди них образовательные и профессиональные перспективы, различные жилищные программы, современные общественные пространства.