Стенд Тюменской области "Любовь. Креатив. Море" посетили в Сочи более 7 тыс. человек

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Более 7 тысяч человек посетили стенд Тюменской области на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Тюменцы представили на площадке "Сириуса" пространство "Любовь. Креатив. Море", сообщает медиацентр молодежной политики региона.

Со 2 по 6 марта 3,5 тысячи посетителей оставили на интерактивной карте мира геометки своего региона или страны — за это получили бесплатные напитки. 2,5 тысячи участников попробовали в "Арт-кафе" кофе "Горячая нефть", иван-чай и тюменскую минеральную воду.

Более 300 гостей поучаствовали в мастер-классах, иммерсивных спектаклях и аудиотурах, среди них: выставка "ИСКАЗители", спектакль "Привет, сосед", тихая дискотека "Форест Джамп", мастер-классы от художников проекта "Морфология улиц". Более 1 тыс. посетителей получили подарки: открытки, брендированную продукцию и толстовки с изображением пиксельного сердца Тюменской области. Также было проведено два музыкальных квартирника — на них выступили участники из Ганы и Ямайки.

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Стенд посетили и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента Российской Федерации Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Тюмени Руслан Кухарук.

Более 1,5 тысячи постов опубликовали участники в социальных сетях с фотографиями стенда и фактами о том, почему они хотят приехать в регион.

"Мы увидели большую заинтересованность посетителей к нашему региону — участники фестиваля активно изучали интересные факты о Тюменской области, которые стирают стереотипы о Сибири и открывали ее с новой, привлекательной стороны. С удовольствием будем ждать гостей не только из других регионов, но и разных уголков мира", — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Отметим, помимо Тюменской области свои стенды представили 27 регионов-участников фестиваля.