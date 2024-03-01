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Тюменцы подвели итоги участия во Всемирном фестивале молодежи

Общество, 14:48 23 марта 2024

Группа по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Тюменской области Макрорегион УРАЛ | Фото: Группа по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Тюменской области Макрорегион УРАЛ

Делегация Тюменской области подвела итоги участия во Всемирном фестивале молодежи в мультицентре "Контора пароходства". Встречу-рефлексию назвали "Действуй!".

Участники ответили на вопросы о том, зачем они ехали на фестиваль и что получили, какие события произвели впечатления и что изменилось в каждом после его завершения. Тюменцы поделились друг с другом планами и изменениями в своей деятельности после поездки, а также обсудили дальнейшие планы по масштабированию полученного на фестивале опыта.

"Я как специалист в сфере режиссуры культурно-массовых событий и преподаватель творческого вуза взяла в свой профессиональный инструментарий ряд креативных решений, взглянула на иные способы разговора о мировых вопросах с позиции культуры и искусства. Совсем скоро я поделюсь разбором мероприятия с будущими режиссерами культурно-массовых событий. Я вдохновилась на новые свершения, переосмыслила свой пройденный путь. Еще раз убедилась, что занимаюсь важным и нужным делом и готова делиться своими знаниями с обществом", — рассказала одна из участниц Анастасия Кузнецова.

На событии молодые люди приняли участие в Шоу коротких историй — рассказали о фестивале и показали памятные фотографии, пишет "КП-Тюмень".

"Такие встречи действительно полезны: важно понимать, что мы посетили фестиваль и что теперь с полученной информацией нужно что-то делать. Думаю каждый понимал, зачем он едет и ставил перед собой цели и задачи — теперь нужно понять как использовать этот опыт в нашем регионе, — отметил куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи прошел в Сочи в начале марте. Делегация региона посетила его в составе 108 человек.

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# молодежь

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