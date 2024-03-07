Владимир Якушев поприветствовал гостей концерта "Героям нашего времени" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Благотворительный концерт проекта "Героям нашего времени" проходит в Тюмени в преддверии 8 Марта. К гостям обратился полпред в УФО Владимир Якушев. В зале собрались медицинские работники, военнослужащие и их семьи.

"Во Дворце культуры "Нефтяник" всех нас ждет прекрасный праздник. Он будет наполнен теплом, радостью, словами благодарности истинным героям нашего времени. Военнослужащим, которые доблестно выполняют воинский долг на линии соприкосновения. Их родным, которые ждут дома. Медикам, которые спасают жизни на передовой и в госпиталях" - подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред поблагодарил за организацию концерта власти Тюменской области, партию "Единая Россия" и фонд "Золотые ворота Сибири".

На сцене выступят заслуженный артист России Александр Маршал, ансамбль "Соловьиный край России" Курской филармонии, чемпионы мира и России по баяну Владимир Черных, Александр Комельков и Денис Коптелов, лауреат международных фестивалей и конкурсов Екатерина Самкаева.