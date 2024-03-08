Участниц железнодорожного круиза "В Сибирь" встретили в Тюмени с цветами

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Железнодорожный круиз "В Сибирь" прибыл на тюменский вокзал 8 марта. По случаю Международного женского дня всех представительниц прекрасного пола одаривали тюльпанами.

Директор туристической компании “Путешествия” Виктория Голина отмечает, что встреча поезда “В Сибирь” стала уже регулярным событием для региона. В этот раз в Тюмень прибыли 60 гостей.

“Сегодня принимаем поезд, идущий из Москвы, завтра он будет уже в Тобольске. В программе будет новшество для туристического состава “В Сибирь”. Новинкой для гостей из Москвы станет посещение Ялуторовского острога. Запланированы участие в “Сибирском карнавале событий” и крестьянском застолье. Также туристов смогут пройти посвящение в блинопеки, выпечь гигантский блин и прочувствовать предстоящую Масленицу”, – поделилась она.

В областной столице туристов ждут обзорная экскурсия по городу и посещение термального комплекса “ЛетоЛето”. В Тобольске - визит в парк “Тобол” и загородный комплекс “Абалак”.

На перроне тюменского вокзала гостей встретили купчихи. Они угощали их чаем от потомков купцов Колокольниковых из самовара и конфетами от местной фабрики. Женщинам дарили цветы и открытки с логотипом бренда Visit Tyumen.

Житель Москвы Владимир считает, что сейчас самое время открывать для себя Сибирь. “Когда-то давно я был в Сибири, в командировке. Хотелось как раз познакомиться с Тюменью. Знаем про ваши термальные СПА. Посетим обязательно. Знаем, что Тюмень – старинный купеческий город. Хотим увидеть архитектуру”, – сказал он.

Другой житель столицы Дмитрий долго думал, куда можно поехать с супругой. “У нас был большой выбор по направлениям. Мы же решили отправиться в Тюменскую область. Я всегда мечтал посетить Тобольск, увидеть кремль”, – сказал он.

Игорь Утчев из Подмосковья тоже впервые с супругой приехали посмотреть Сибирь. Посетить Тобольск захотелось после просмотра фильма “Тобол”, а Тюмень – потому что многие пишут, что жители этого города являются самыми счастливыми. “Мечтаю посмотреть Тобольск. Люблю старину”, – сказал Игорь.

Жительницу Санкт-Петербурга Светлану порадовал прием. Она успела поучаствовать в викторине от Агентства туризма и продвижения Тюменской области, которая проходила на перроне, и выиграть конфеты. Ведущий спросил, выращивали ли в Тюменской области ананасы. Светлана никогда не была в регионе, хотя давно хотела. “Надеемся, что у вас будет весело и очень интересно”, – заключила она.

После теплого приема и викторины с призами отдыхающие отправились к автобусам, на которых поехали знакомиться с регионом.

9 марта туристов встретят театрализованным представлением "Авось, небось и как-нибудь" с угощениями в стиле исторической драмы "Тобол".

Тур с отправлением из Москвы рассчитан на пять дней и пять ночей (с 6 по 10 марта). Он включает остановки в Тюмени, Тобольске и Перми. Следующий железнодорожный круиз "В Сибирь" запланирован уже на апрель.

Инна Пахомова