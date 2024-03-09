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Тюменские нейрохирурги начали использовать аппарат МРТ открытого типа

Общество, 11:05 09 марта 2024

vk.com/neurocenter | Фото: vk.com/neurocenter

Аппарат МРТ открытого типа поступил в Федеральный центр нейрохирургии. Он сканирует пациента в положении стоя и лёжа, видит неуловимые детали во время исследования.

По словам медиков, это отличная альтернатива для пациентов, которые боятся замкнутого пространства и для тех, кого беспокоят боли в области позвоночника, а врачам сложно разобраться в причине.

"Есть ряд пациентов с заболеваниями позвоночника, у которых в горизонтальном положении не удаётся выявить истинную причину болевого синдрома, потому что выпячивание межпозвонкового диска вправляется, когда пациент находится в положении лёжа, однако стоит нам вертикализировать пациента, поставить его на ноги, мы с лёгкостью можем обнаружить самую неуловимую грыжу", — отмечает заведующий отделением лучевой диагностики Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Юрий Кустов.

Врач выделяет ещё одну важную особенность современного диагностического аппарата. Традиционные МРТ томографы наряду с безусловными преимуществами имеют ряд ограничений, а именно длительность диагностических процедур, пребывание пациента в замкнутом пространстве (клаустрофобия) и невозможность проведения исследований опорно-двигательного аппарата с функциональными нагрузками. Продолжительность диагностической процедуры на МРТ аппарате открытого типа составляет 15 – 20 минут, сообщает пресс-служба ФЦН.

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